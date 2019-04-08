Священнослужители Волынской епархии Украинской Православной Церкви 6 апреля совершили Таинства Исповеди и Причастия для воспитанников воскресной школы при кафедральном Свято-Покровском храме Луцка.
Фото: Волынская епархия УПЦ
Вместе с учениками воскресной школы возможность исповедаться и причаститься получили особые прихожане, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
Служба велась с сурдопереводом, ведь в храме собрались представители местной ячейки Украинского общества глухих.
Также за богослужением молились представители общественных организаций, объединивших семьи, которые воспитывают и реабилитируют детей с расстройствами аутистического спектра и с синдромом Дауна.
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