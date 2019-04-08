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Конфликт между Украинской Православной Церковью и Православной Церковью Украины в случае победы кандидата в Президенты Владимира Зеленского сохраниться.

Фото: Голос

Об этом в комментарии «ГолосUA» сообщил политический эксперт Валентин Гайдай.

«Курс Зеленского совпадает с курсом Порошенко – он прозападный. А также включает в се6я влияние олигархата в Украине, финансово-промышленных групп. Понятно, что это был конек Порошенко перед выборами, и он частично сработал. Кроме того, что это ход Порошенко, все равно это один из элементов западной технологии по контролю ситуации в Украине и по вмешательству  в ее внутренние дела», - заявил политолог.

По словам Гайдая, если победит Зеленский, то все равно тема конфликта между УПЦ и ПЦУ будет продолжаться.

«Может не так остро, как сейчас, но этот конфликт будет. Пока будет наблюдаться прозападный курс – ситуация в религиозном вопросе сохраниться», - отметил он.
ForUm

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