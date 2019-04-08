Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал недавнее заявление

кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского и его команды о поддержке Православной церкви Украины и историчности предоставления Томоса.

«К сожалению, я лично не слышал из уст кандидата о том, что он поддерживает Православную церковь Украины. И всегда мы оцениваем не обещания. Мы оцениваем реальные дела, которые были сделаны до этого времени и будут делаться в будущем. Поэтому я бы не хотел, чтобы на этом вопросе в будущем спекулировали. Но реально оценивали людей по их поступкам: кто и что сделал реально, а не обещает в будущем что-то сделать», – сказал Епифаний в эфире Прямого.

Ранее Митрополит Киевский и всея Украины призвал соотечественников принять участие в очередных выборах Президента Украины и проголосовать за того, кого они считают достойным возглавить государство в последующие 5 лет.