7 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Также враг обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции ООС шесть раз: из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – ивблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ четыре раза: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Екатериновка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Попасная; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа.

По данным разведки, 7 апреля 4 оккупантов было уничтожено, 14 - ранены. Также уничтожено один бронетранспортер противника.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.