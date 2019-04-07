В Киево-Печерской лавре во время Божественной литургии в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы молились тысячи верующих.

Фото: Центр нформации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение в Трапезном храме возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Искренне поздравляю всех верных Украинской Православной Церкви с большим двунадесятым праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы. Праздник Благовещения называется "малой Пасхой", потому что этот праздник напоминает нам о начале осуществления Божиего Слова, Который пришел на землю для того, чтобы спасти человека. Этот подвиг искуплиння завершается Большой Пасхой - Светлым Воскресением Христовым. Всех поздравляю с «малой Пасхой» и желаю дождаться Пасхи Великой. С праздником!», - сказал Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель, по давней традиции, выпустил в небо белых голубей.

Во время литургии была совершена архиерейская хиротония.

За богослужением также молились сестры милосердия Марфо-Мариинской обители, которых вчера вечером во время помазания святым елеем Митрополит Онуфрий благословил на подвиг в день годовщины их общины.