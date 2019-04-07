также в разделеРелигия
На Всемирном конгрессе семей в Италии священники УПЦ рассказали о важности христианских ценностей 13
В Чикагской и Средне-Американской епархии РПЦЗ осудили преследования УПЦ 18
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина за надругательство над Десятинным монастырем 40
Митрополит Антоний объяснил, почему для спасения мало только веры в Бога 11
Официальный сайт УПЦ КП опубликовал обращение митрополита с критикой Филарета и его окружения 15
Церковь призвала архиереев поддерживать молодых священников 20
Митрополит Онуфрий возглавил церемонию наречения новых епископов УПЦ 23
Митрополит Антоний (Паканич) – о том, что теряют люди, которые не читают Евангелие 13
В Киево-Печерской лавре переиздали «Жития святых» Димитрия Ростовского 14
В интернете опубликованы биографии новых святых УПЦ - ректоров КДАиС 20
Православная Церковь причислила к новомученикам четырех расстрелянных священников 19
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как Церковь относится к музыке 14
В Херсоне проводят конкурс для старшеклассников в поддержку традиционной семьи 15
У Зеленского заявили, что в случае избрания президентом, он будет защищать Томос 19
Синод РПЦ выразил поддержку Украинской Православной Церкви 14
Приход УПЦ подал заявление в суд на Ровенскую ОГА 12
Община захваченного храма УПЦ подала в суд на Ровенскую ОГА 29
В Польской Церкви заявили, что автокефалия в Украине «не может принадлежать раскольникам» 25

В Киево-Печерской лавре во время Божественной литургии в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы молились тысячи верующих.

Фото: Центр нформации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение в Трапезном храме возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Искренне поздравляю всех верных Украинской Православной Церкви с большим двунадесятым праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы. Праздник Благовещения называется "малой Пасхой", потому что этот праздник напоминает нам о начале осуществления Божиего Слова, Который пришел на землю для того, чтобы спасти человека. Этот подвиг искуплиння завершается Большой Пасхой - Светлым Воскресением Христовым. Всех поздравляю с «малой Пасхой» и желаю дождаться Пасхи Великой. С праздником!», - сказал Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель, по давней традиции, выпустил в небо белых голубей.

Во время литургии была совершена архиерейская хиротония.

За богослужением также молились сестры милосердия Марфо-Мариинской обители, которых вчера вечером во время помазания святым елеем Митрополит Онуфрий благословил на подвиг в день годовщины их общины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2846 грн.
9
Теги