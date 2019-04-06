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Из Украины выслали криминального авторитета по кличке Молдован. 
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что 38-летний гражданин соседнего государства некоторое время жил в Хмельницком, где занимался различными преступлениями, в частности кражами.

«38-летний гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч.3 ст.185 УК (кража) и ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических средств)», - сообщили в полиции.

После отбытия наказания «Молдован» получил уголовный статус «смотрящего» и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения для отбывания наказания.

Зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, мужчина постоянно скрывался от полиции и представителей Госмиграционной службы, отмечают правоохранители.
ForUm

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