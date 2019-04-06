Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом глава МИД ФРГ заявил в субботу, 6 апреля, на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в городе Динар во Франции, сообщает DW.

«Существующий на сегодня так называемый «нормандский формат», в котором кроме Украины и России принимают участие Германия и Франция, стоит сохранить», - отметил Маас.

По его словам, как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после президентских выборов в Украине.

Как известно, первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в так называемом «нормандском формате» состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль в Нормандии, что и дало название формата встречи.

Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где так же главной темой переговоров были поиски политического урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко.