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Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Петр Порошенко – действующий президент Украины. Есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится», - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о «двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей».
ForUm

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