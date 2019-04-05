Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Петр Порошенко – действующий президент Украины. Есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится», - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о «двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей».