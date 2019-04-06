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В центральной части города Северодонецк (Луганская область) во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, приведший к гибели мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о взрыве в 7 утра 6 апреля 2019. На место происшествия сразу прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные, а также работники Государственной службы по чрезвычайных ситуациям.

«Во время осмотра места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена», - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что 52-летний мужчина имел тяжелые заболевания и неоднократно высказывал о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

«По предварительной информации местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство», - заявили в Нацполіції.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые должны установить окончательные выводы события.
ForUm

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