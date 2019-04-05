также в разделеРелигия
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина за надругательство над Десятинным монастырем 2
Митрополит Антоний объяснил, почему для спасения мало только веры в Бога 3
Официальный сайт УПЦ КП опубликовал обращение митрополита с критикой Филарета и его окружения 7
Церковь призвала архиереев поддерживать молодых священников 12
Митрополит Онуфрий возглавил церемонию наречения новых епископов УПЦ 6
Митрополит Антоний (Паканич) – о том, что теряют люди, которые не читают Евангелие 5
В Киево-Печерской лавре переиздали «Жития святых» Димитрия Ростовского 6
В интернете опубликованы биографии новых святых УПЦ - ректоров КДАиС 6
Православная Церковь причислила к новомученикам четырех расстрелянных священников 13
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как Церковь относится к музыке 11
В Херсоне проводят конкурс для старшеклассников в поддержку традиционной семьи 14
У Зеленского заявили, что в случае избрания президентом, он будет защищать Томос 17
Синод РПЦ выразил поддержку Украинской Православной Церкви 7
Приход УПЦ подал заявление в суд на Ровенскую ОГА 5
Община захваченного храма УПЦ подала в суд на Ровенскую ОГА 9
В Польской Церкви заявили, что автокефалия в Украине «не может принадлежать раскольникам» 17
В Птичье на Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ 9
Синод УПЦ обратился к ПЦУ с призывом вспомнить слова Христа 27

Священнослужители Чикагской и Средне-Американской епархии Русской Православной Церкви Заграницей совместно выразили свою обеспокоенность церковным конфликтом в Украине, осудили преследования духовенства и верующих Украинской Православной Церкви и заверили в своей молитвенной поддержке Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и его паству «в настоящее время церковных проблем». 

Фото: УПЦ

Об этом священнослужители написали в своей резолюции от 20 марта, составленной на совместном совещании под председательством правящего архиерея епархии архиепископа Чикагской и Средне-Американского Петра. Резолюция была опубликована на официальном сайте Чикагской и Средне-Американской епархии РПЦЗ, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с тем, священнослужители со скорбью констатировали, что церковный конфликт в Украине нарушил мир и единство мирового Православия, и выразили надежду на возобновление мирных отношений между всеми Православными Церквами.

«Мы, как представители духовенства, обеспокоены конфликтом в Украине. Мы выражаем нашу скорбь в связи с приостановлением евхаристического общения с Константинопольской Церковью. Вместе с тем, мы полностью поддерживаем решение наших иерархов по этому поводу. Мы молимся, чтобы Господь наш Иисус Христос даровал мир и единство Своей Церкви. Мы уверены, что с помощью Святого Духа наши иерархи будут продолжать правильно управлять Церковью. <...> Мы высоко ценим наши братские отношения со всеми православными христианами и надеемся на восстановление церковных отношений», - сказано в тексте заявления.

Ежегодно во время Великого Поста духовенство Чикагской и Средне-Американской епархии собирается в Покровском кафедральном соборе в Дес-Плейнс (Чикаго, штат Иллинойс) для общего говения и совещания. Эти совещания дают духовенству возможность собраться вместе для обсуждения пастырских обязанностей, вместе исповедаться и соборно послужить. В этом году на совещании, кроме неотложных епархиальных вопросов, священнослужители коснулись вопроса Украины и взаимоотношений между Православными Церквами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги