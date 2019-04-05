Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, что теряют люди, не читая Евангелие.

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Интервью владыки опубликовано на сайте издания «Комсомольская правда в Украине».

«Евангелие поначалу кажется тем, кто только приступает к его чтению, чуждым здравого смысла. Почему так происходит? Потому что все, что связано с нашим рациональным восприятием, связано прежде всего с ожиданием некой земной выгоды. И это абсолютно естественно для человека, мыслящего только в рамках земной суеты, не поднимающего глаза к небу.

В то время как Евангелие основано на любви, основным принципом которой является жертвенность и самоотречение. И здесь личная, меркантильная выгода, являющаяся нормой по земным меркам и законам, уступает место высшим, неземным законам», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал, о чем говорится в Евангелие.

«Евангелие обещает нам вовсе не земные блага, а блага Небесные. Оно говорит нам: если любишь Христа - умри за Него, если любишь ближнего - будь готов на самопожертвование ради него. Откажись от себя, от любви к себе - и только тогда ты сможешь стать наследником Вечности. И именно в этом заключается вся "нелогичность" христианства. Все остальные философии, всевозможные учения вполне логичны: сначала моя собственная польза, сначала мое личное благо, а уж потом польза и блага других.

Но в христианстве все абсолютно наоборот: моего собственного счастья нет и быть не может, пока кто-то возле меня несчастлив. Следовательно, я должен пожертвовать своим счастьем для того, чтобы принести благо ближнему. Однако, если я пожертвую всем в этой временной жизни, в жизни Вечной я обрету значительно большее - Самого Бога», - сказал он.

Управделами подчеркнул, что «именно об этом нам говорят святые своей жизнью, указывая, что человек, реализующий в своей жизни плоды духовные, соблюдающий евангельские заповеди, тем самым показывает, что Царство Божие уже пришло и открылось в его сердце. Ведь первым признаком действия Святого Духа в человеке является полное перерождение души, так сказать, ее подготовка к будущему существованию в инобытии. Если человек начинает жить по духовным законам, он перестает грешить, но не из-за страха наказания от Бога, а из чувства любви к Нему. И это самое большое приобретение.

Людям, не открывающим Евангелие и не живущим им, можно только искренне посочувствовать, ведь они не понимают масштабов своей потери. Они обкрадывают себя на целую вечность, оставляя себе лишь короткий мимолетный отрезок земного пути».