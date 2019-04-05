Петропавловская религиозная община села Постоянное Ровенской области 4 апреля, на следующий день после захвата храма, подала заявление в суд на Ровенскую ОГА. Чиновники зарегистрировали приход ПЦУ по нелегитимным документам, с теми же регистрационными данными, что и в религиозной общины УПЦ.

Фото: УПЦ

3 апреля активисты ПЦУ срезали замки и проникли в здание храма УПЦ, об этом информационно-просветительскому отделу УПЦ рассказал настоятель прихода протоиерей Александр Мальчук.

По сообщению священника, конфликт в селе начался еще 14 января, с того периода произошло несколько неудачных попыток сторонниками ПЦУ захватить храм.

«Им это не удалось, поскольку наша религиозная община, можно сказать в полном составе осталась в лоне УПЦ», - сказал он.

Свою верность канонической УПЦ и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию прихожане выразили на общем собрании религиозной общины 12 февраля. На собранные присутствовали 96 человек, а вообще свои подписи за пребывание в УПЦ поставили 210 человек религиозной общины, отметил настоятель.

Через несколько дней, 17 февраля, в селе состоялось собрание территориальной общины. Как рассказал отец Александр, традиционно люди, присутствующие на собрании, к Церкви никакого отношения не имели.

«Приехал депутат Областного совета Олексийчук Анатолий, агитировал за ПЦУ, председательствовали на собрании преподаватели школы, которые никогда не ходили в храм и не имели права этого делать, - продолжил он. - Соответственно, по результатам голосования посторонних людей, были поданы документы на перерегистрацию религиозной общины УПЦ, и в Ровенской ОГА эти нелегитимные документы приняли и зарегистрировали вместо нашего прихода приход ПЦУ... И вот вчера приехала полиция, сделала живой коридор для этих инициаторов, наше общество откинули в сторону, меня вообще с лестницы сбросили в цветник. Под нецензурные ругательства в нашу сторону и нашей Церкви, члены ПЦУ срезали замки и ворвались в здание храма».

Священнослужитель подчеркнул, что религиозная община имеет все документы на право собственности на церковь, поэтому будет отстаивать свои законные права в суде.

«Сегодня наша община - около 40 человек - ездила в Ровенскую ОГА, где нас заверили, что не знали о захвате храма. Они предположили, что инициаторами стали представители местной власти. Действительно там, присутствовали наш председатель ОТГ Пустовит Александр, местный сельский староста, было много людей не из нашего села, вероятно из Костополя, - продолжил отец Александр. - Однако мы уже подали заявление в Костопольский суд на Ровенскую ОГА, которая зарегистрировала религиозную общину ПЦУ по нелегитимных документах с теми же регистрационными данными, что и в нашей религиозной общины. Совершенно непонятно на каких правах они изменили наш устав».

Клирик Польско-Сарненской епархии также сообщил чиновникам, что в случае игнорирования их прав и свобод, верующие УПЦ следующий раз придут на молитвенное стояние под ОГА всем приходом.

«Если у нас забрали храм, то мы будем молиться здесь, - сказал он, - мы надеемся, что нас услышали. В РОГА нам пообещали пока опечатать храм, до решения суда».