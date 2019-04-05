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Министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании. Это распоряжение опубликовано в официальном вестнике латвийского правительства, сообщает Радио Свобода.

Ушакова, в частности, заподозрили в нецелевом расходовании средств компании Rīgas satiksme, а также невыполнении обязанностей по контролю ее закупок. Rīgas satiksme и его структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге и почти все парковки в городе.

В феврале Рижская дума в очередной раз не поддержала требование оппозиции об отставке Ушакова. Поводом для рассмотрения вопроса стали обыски, которые сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели в доме мэра Риги и в его кабинете в здании Рижской думы. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme при закупке троллейбусов и трамваев в чешской компании «Шкода» и польской «Соларис». Общая сумма подозрительных операций достигает 270 тыс. евро. Это примерно четверть годового бюджета Риги.

Самого Ушакова обвиняют не в коррупции, а в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра. Ранее он заявлял о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям.

Нил Ушаков вступил в должность мэра Риги в 2009 году, в 2017 году его переизбрали на третий срок. Ушаков возглавляет партию «Согласие», которая в 2018 году заняла первое место на парламентских выборах.

Решение министра о своей отставке Ушаков называет не правовым, а политическим.
ForUm

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