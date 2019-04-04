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Украинская Православная Церковь попросила государственную власть не вмешиваться в дела Церкви и не разжигать межрелигиозную рознь.

Фото: Радио Свобода

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в «Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии», опубликованном на официальном сайте УПЦ.

«Просим государственную власть не вмешиваться в церковные дела, своими действиями не способствовать разжиганию религиозной вражды, отменить требования Закона Украины №2673-VIII от 17.01.2019 года о переименовании Украинской Православной Церкви как антиконституционные и противоречащие нормам украинского и международного законодательства и базовым принципам прав и свобод человека, а также не способствовать рейдерскому захвату приходов нашей Церкви путем незаконной их перерегистрации. Господь наделяет правителей властью не для порождения раздора в обществе, а для сохранения мира, спокойствия и согласия между всеми гражданами страны», - говорится в заявлении.

Также Священный Синод обратил внимание на преследование священнослужителей УПЦ.

«Особую обеспокоенность вызывает факт уголовного преследования клирика Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного. Впервые за годы независимости Украины священника, который защищает права верующих и свободу вероисповедания, безосновательно привлекают к уголовной ответственности и обвиняют в разжигании религиозной вражды», - отмечается в заявлении.
ForUm

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