По закону, членство в общине регулируется волей ее членов и уставом, поэтому она сама решает, кто в нее входит и устанавливает требования к участникам.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в опубликованном на сайте Юридического отдела УПЦ разъяснении относительно противоправных действий и принудительного изменения подчиненности религиозных общин.

В соответствии с законодательством, люди, заявляющие, что являются членами религиозной общины, но не включенные в состав приходского собрания, не могут считаться ее участниками, объяснили в Юротделе.

Законом Украины №2673-VIII внесены изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и введен механизм реализации права на изменение подчиненности религиозной общины в организационных и канонических вопросах.

Согласно части первой ст. 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» религиозная община является местной религиозной организацией верующих граждан одного и того же культа, вероисповедания, направления, течения или толка, добровольно объединившихся с целью совместного удовлетворения религиозных потребностей.

Согласно части второй ст. 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины. Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

Таким образом, поясняют юристы, членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления с одной стороны, а с другой - на требованиях устава. При таких обстоятельствах, религиозная община путем изложения соответствующих положений в собственном уставе вправе самостоятельно устанавливать требования, предъявляемые к членам религиозной общины, а также в порядке, определенном уставом, принимать новых и исключать членов религиозной общины.

По словам юристов, поскольку членство в религиозной общине может определяться положениями устава (требования к членам общины, порядок принятия и исключения членов), то фактически лица, являющиеся членами религиозной общины, составляют приходское собрание религиозной общины (как высший орган управления).

Эксперты ссылаются на положения пункта 3 раздела VIII, Устава об управлении Украинской Православной Церкви, в состав Приходского собрания входят священно- и церковнослужители, основатели прихода, а также миряне, члены данного прихода, которые регулярно участвуют в литургической жизни данного прихода, отмечены христианской добродетелью, достигли совершеннолетия, не находятся под запретом в священнослужении, церковным или уголовным судом общей юрисдикции.

«Учитывая это, лица, хотя и считают себя членами религиозной общины, однако не включены в состав Приходского собрания религиозной общины или были исключены из состава последних, не могут считаться членами религиозной общины в понимании Закона №2673-VIII и не имеют права принимать участия в принятии решения об изменении подчиненности религиозной общины в организационных и канонических вопросах», – резюмируют в юротделе.

В Юроделе УПЦ напомнили, что в пределах одной территориальной общины могут действовать несколько религиозных общин разного культа, течения, направления.

Также юристы подчеркнули, что в случае нарушения прав религиозных общин предусмотрена уголовная ответственность.