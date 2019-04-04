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Аргументация, приводимая Константинопольским Патриархатом относительно собственного права и возможности вмешательства в дела других Поместных Церквей, является безосновательной, искусственной, надуманной и противоречит церковным канонам.

                                                                                                         Фото: УПЦ

Об этом сказано «Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии», опубликованном 3 апреля на официальном сайте УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Константинопольский Патриархат не имел никакого права вмешиваться в церковную жизнь Украины. Действия и аргументация Константинопольского Патриархата, который незаконно снял анафему с главного виновника украинского церковного раскола Филарета Денисенко, а также признал иерархию «УАПЦ», в которой апостольское преемство вообще отсутствует, свидетельствуют о том, что на Фанаре не понимают до конца сути того, что произошло и происходит в православной среде Украины», - сказано в тексте заявления.

Кроме того, в заявлении Синода объясняют, почему не могут признать Патриарха УПЦ КП Филарета.

«Филарет Денисенко был анафемирован не за то, что стремился к автокефалии, как заявляют в Константинопольском Патриархате, а за аморальную личную жизнь, нераскаянный тяжкий грех совершения раскола в Церкви, за создание параллельной раскольнической иерархии и квазицерковной структуры, которая на протяжении всего своего существования противостояла и продолжает уже под другим именем бороться с канонической Украинской Православной Церковью, а теперь даже угрожает разрушить единство между Поместными Православными Церквами», - сказано в заявлении Синода УПЦ.
ForUm

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