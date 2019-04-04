также в разделеРелигия
Синод УПЦ объяснил, почему не будет единства с ПЦУ и Константинополем 16
Синод УПЦ: Плодами Томоса стали насилие, конфликты и слезы верующих 9
При Киевских духовных школах открыли центр изучения наследия новомучеников, - решение Синода УПЦ 9
В УПЦ три новых владыки – решение Синода 61
В Украинской Православной Церкви прославлены новые святые 16
Митрополит Антоний о Синоде УПЦ: поддержка захваченных церквей и выводы по ситуации в мировом Православии 42
На Волыни общину УПЦ выгнали из храма и аварийного дома 16
Наблюдатели ОБСЕ ознакомились с религиозной ситуацией в Кривом Роге и Владимир-Волынском 17
На совещании ОБСЕ в Австрии призвали усилить мониторинг религиозной свободы в Украине 13
Митрополит Антоний – о том, как по-христиански относиться к власти и бороться со злом 11
На Афоне считают правильным сохранять умеренную позицию по украинскому вопросу 28
Митрополит Антоний рассказал, что значит обет перед Богом и почему его нельзя нарушать 9
На Буковине священник установил 7-метровый крест в память о погибших воинах 14
В Киево-Печерской лавре открылся Синод УПЦ 158
Архиепископ УПЦ Феодосий объяснил, благодатны ли таинства Константинопольского патриархата и ПЦУ 50
В РПЦ надеются, что новая власть Украины будет «умиротворять» религиозную ситуацию 22
Верующие со всего мира помогли изгнанному из дома священнику УПЦ собрать на новое жилье 43
В УПЦ призвали перед вторым туром выборов «удержаться от разделения общества на своих и чужих» 15

Украинская Православная Церковь создала временную комиссию для оказания поддержки религиозным общинам захваченных храмов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято на заседании Священного Синода и отображено в его итогах.

Архиереи выразили глубокую обеспокоенность в связи с захватом храмов Украинской Православной Церкви, что является грубым нарушением законодательства Украины, Священный Синод отметил необходимость поддержки и оказания помощи общинам Украинской Православной Церкви, храмы которых были захвачены.

Временную комиссию возглавил викарий Киевской митрополии епископ Васильковский Николай (Почтовый).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги