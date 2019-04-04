Украинская Православная Церковь создала временную комиссию для оказания поддержки религиозным общинам захваченных храмов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято на заседании Священного Синода и отображено в его итогах.

Архиереи выразили глубокую обеспокоенность в связи с захватом храмов Украинской Православной Церкви, что является грубым нарушением законодательства Украины, Священный Синод отметил необходимость поддержки и оказания помощи общинам Украинской Православной Церкви, храмы которых были захвачены.

Временную комиссию возглавил викарий Киевской митрополии епископ Васильковский Николай (Почтовый).