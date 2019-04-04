При Киевской духовной академии открыт Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.
Фото: КДАиС
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое решение было принято на заседании Синода под председательством Митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре. Соответствующие решение отображено в итогах Священного Синода.
Также сообщалось, что Синод прославил и внес в Собор святых Киевской духовной академии святых: святителя Сильвестра (Малеванского), епископ Каневского, святителя исповедника Василия (Богдашевского), архиепископа Каневского, священномученика протоиерея Александра (Глаголева) и святителя Рафаила, епископа Бруклинского.
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