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Священный Синод Украинской Православной Церкви принял ряд кадровых решений - избрал трех новых епископов.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято на заседании Синода под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре. Соответствующие решения отображены в итогах Священного Синода.

Епископом Угольским, викарием Хустской епархии избран клирик Хустской епархии архимандрит Симеон (Голубка).

Епископом Волновахском, викарием Донецкой епархии избран клирик Донецкой епархии архимандрит Амвросий (Скобиола).

Епископом Згуровский, викарием Бориспольской епархии избран клирик Киевской епархии, проректор Киевской духовной академии и семинарии по воспитательной работе архимандрит Амвросий (Вайнагий).

Место наречения и время проведения епископских хиротоний определит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Также епископ Антоний (Боровик) был освобожден от должности викария Хустской епархии и зачислен за штат.
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