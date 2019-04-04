На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялось 3 апреля в Киево-Печерской лавре, были приняты решения об утверждении дней памяти и причислении к лику святых ряда подвижников.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, данные решения отображены в итогах Священного Синода.

В частности, Священный Синод установил день памяти новомучеников Изюмских в субботу седмицы третьей после Пасхи, а также внес в Церковный календарь Украинской Православной Церкви празднование Собора святых Киевской духовной академии и день памяти святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

Также были прославлены, как местночтимые святые: священномученик иерей Иоанн (Могилевский) как местночтимый святой Каменской епархии; блаженная исповедница Иулита (Педан) - как местночтимая святая Александрийской епархии.

Как местночтимые святые Киевской епархии с внесением в Собор святых Киевской духовной академии прославленны: святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель исповедник Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский; священномученик протоиерей Александр (Глаголев).

Календарной комиссии предписано внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.