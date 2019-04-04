ГБР расследует вероятное присвоение сотрудником Национального антикоррупционного бюро 1 млн грн, на которые в дальнейшем приобрели Range Rover. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает 112 Украина.

«В настоящее время следователями центрального аппарата ГБР осуществляется досудебное расследование уголовного преступления в производстве по факту возможного присвоения неустановленными служебными лицами НАБУ средств государственного бюджета, которые в дальнейшем были использованы на приобретение транспортного средства марки Range Rover. Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 статьи 191 УКУ», - сказала Иванова.

По ее словам, дело находится на личном контроле руководства ГБР.

«Сейчас следователи работают над установлением лица, принимают все соответствующие меры, которые предусматривают следственные действия, поэтому пока говорить о подозреваемых рано», - уточнила пресс-секретарь ведомства.