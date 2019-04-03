Сотрудники СБУ совместно с территориальным управлением ГБР и внутренней безопасностью полиции разоблачили на взятке заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции Ивано-Франковской области.

По данным пресс-центра ведомства, майор полиции требовал 5 тысяч долларов от жителя Ивано-Франковска за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы завладение транспортным средством и кражу горюче-смазочных материалов.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения им второй части взятки в сумме 3 тысячи долларов. Первую часть злоумышленник получил утром этого же дня. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.