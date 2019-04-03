Церковь была всегда гонима, а кратковременность перерывов между притеснениями способствовала тому, что Церковь научилась выстаивать и крепнуть при любой власти, существовать в любых условиях. Как сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), об этом свидетельствует история.

Фото: митрополит Антоний

Его комментарий опубликован на портале «Православная жизнь».

«На смену одним гонителям обычно приходят другие или последователи предыдущих. Так что нынешняя ситуация не уникальна.

Еще свтятитель Василий Великий в IV веке сокрушался по поводу очередного всплеска арианской ереси, с которой, казалось, уже было покончено, так как Арий ушел из жизни. Но ничего подобного не произошло: ересь была благополучно поддержана преемниками Ария, гонения на Церковь возобновились. «…Ересь, давно посеянная врагом истины, Арием, снова ныне возникла с бесстыдством… Предстоятели правого учения во всех епархиях по клеветам насильственно лишены своих церквей…», – писал святитель Василий Великий», - процитировал митрополит.

Митрополит Антоний рассказал, похожа ли ситуация, сложившаяся вокруг Церкви в первые века христианства и сейчас.

«Сегодня так же незаконно присваивают чужое имущество, выгоняют священников и верующих на улицу, захватывают храмы, цинично на наших глазах. И все эти безобразия делаются с согласия, а порой по личному распоряжению представителей власти.

Еретическому, раскольническому движению дается зеленый свет, а служителей истинной веры притесняют, загоняют в катакомбы.

Времена повторяются. Поэтому и не стоит абсолютизировать ту или иную власть, все мы здесь временные и настоящей властью не обладаем», - подчеркнул владыка.

Управляющий делами УПЦ рассказал, что такое «крест верующего человека».

«Истина Христова – единый хозяин мира, а все остальные – лишь временно нанятые работники. Не более.

Путь христианина непременно сопряжен с крестом. Крест верующего – постоянная борьба со злом в себе и в окружающем мире. И это добровольная и свободная борьба человека за любовь и истину на земле, а не принудительная и тягостная обязанность.

Это ответный отклик души на совершенную любовь Христа, запечатленную в непревзойденных словах Евангелия. Данные слова не просто абсолютная истина для всех нас, а личное послание Бога каждому человеку, которое прочитывается сердцем и постигается по мере нашего духовного созревания.

Будучи окрыленным Божией любовью, в благодарном порыве сражаться за добро и чистоту со злом и грехом в своей душе и мире, всегда, каждый миг – и есть нас пожизненный крест.

Снять с себя крест – значит отвергнуть Христа и Его любовь. Выбор в пользу креста – и есть наш главный выбор», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «зло действительное – это не лгущие политики, а именно грех «как свободное противопоставление личной воли человека воле Божественной» (свт. Василий Великий). Остальное зло, по учению святителя, является злом «мнимым» и посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. Все человеческие страдания и бедствия ведут к обузданию настоящего греха, являясь даже необходимым для их уврачевания. Такими «мнимыми» грехами Господь истребляет зло.

Испытания наоборот являются добром, так как приводят к осознанию своей греховности».