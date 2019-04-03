также в разделеРелигия
На Буковине священник установил 7-метровый крест в память о погибших воинах 7
В Киево-Печерской лавре открылся Синод УПЦ 9
Архиепископ УПЦ Феодосий объяснил, благодатны ли таинства Константинопольского патриархата и ПЦУ 40
В РПЦ надеются, что новая власть Украины будет «умиротворять» религиозную ситуацию 20
Верующие со всего мира помогли изгнанному из дома священнику УПЦ собрать на новое жилье 31
В УПЦ призвали перед вторым туром выборов «удержаться от разделения общества на своих и чужих» 14
Военного священника УПЦ наградили знаком отличия Президента за поддержку бойцов в зоне ООС 9
На Ровенщине активисты ПЦУ при участии чиновников срезали замки и захватили два храма УПЦ 17
Община Кафедрального собора УПЦ собрала помощь для вынужденных переселенцев с Донбасса 11
В Товтрах на Буковине активисты ПЦУ попытались захватить храм УПЦ 12
В Хмельницкой области сотрудники полиции вернули похищенные из храмов УПЦ иконы 17
О нарушении прав верующих УПЦ рассказали на совещании ОБСЕ в Вене 102
Митрополит Онуфрий: Скорби и болезни в нашей жизни восполняют недостаток покаяния 10
В Элладской Церкви выскажутся по «украинскому вопросу» на ближайшем Синоде 47
В Херсонской области пройдет форум молодежных движений со всех регионов Украины 9
В РПЦ считают, что зарубежом чиновники предпочитают молчать о гонениях на УПЦ 15
Православная Церковь Украины открыла приход в Словении и первую литургию совершила с католиками 21
Архиепископ УПЦ: в Винницкой епархии в ПЦУ перешли всего 17 священников 14

Христианские ценности - наше единственное средство защиты от разрушения и деградации, это наши «ремни безопасности». 

Фото: УПЦ

Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем блоге на сайте «Вести». 

Митрополит объяснил, что значат обещания перед Богом - обеты - для верующего человека и почему их нельзя нарушать.

«Главные обеты Богу мы даём при совершении Таинства Крещения. Нарушение их уводит человека от спасительного пути. Те, кто автоматически давал обещания Всевышнему, а на самом деле не собирался их воплощать в жизнь, наносят своей душе непоправимый вред, смертельный, можно сказать. Незнание закона не освобождает человека от ответственности», - написал владыка Антоний.
 
По его словам, спасение - это не некая эфемерная величина или задание на пенсию, а кропотливый труд, который должен совершаться человеком на протяжении всей его жизни.
 
«Современный мир сегодня призывает к максимальному раскрепощению, к абсолютной свободе. То есть в первую очередь - свободе от нравственных устоев, на которых зиждется христианское учение», - продолжил митрополит.
 
И это самый большой обман, поскольку есть только одна подлинная свобода - свобода от греха, «и она даётся нам только Христом», поясняет он. 

«Всё же остальное - жалкая лживая пародия на свободу, которая, наоборот, только ещё более порабощает человека тем или иным страстям и порокам», - подчеркнул владыка Антоний.
 
«Нельзя создать нормальную христианскую семью без целомудрия, смирения и послушания. Не может общество гармонично существовать, если оно основано на стяжательстве, лжи, зависти, воровстве, если в нём отсутствуют понятия сострадания, уважения, милосердия, взаимопомощи. Такое общество обречено на разрушение, если не сегодня, то в ближайшем будущем. Именно это Святая Церковь пытается донести всему человечеству», - написал он.
 
«Христианские ценности - наше единственное средство защиты от разрушения и деградации, это наши "ремни безопасности". Только защищаясь ими можно спастись в любой сложной ситуации», - подчеркнул архиерей.
 
Рассуждения о том, что проще не думать о невыполненных обетах, забыть о Христе (и так, мол, можно прожить) владыка Антоний сравнил с поведением страуса, который прячется от опасности, засунув голову в песок. 

«Но опасность никуда от этого не девается, ситуация только усугубляется, если её не решать», - напомнил он.
 
«Не стоит быть страусом. Духовные законы существуют и исполняются, хотим мы этого или не хотим. Стоит вспомнить свои обещания Богу, пересмотреть своё отношение к своей душе и не забывать, что каждый день нас приближает к смерти. И только от нас зависит, станет наша смерть дверью в Вечность или вечным непроходимым тупиком», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2678 грн.
5
Теги