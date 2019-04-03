Христианские ценности - наше единственное средство защиты от разрушения и деградации, это наши «ремни безопасности».

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Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем блоге на сайте «Вести».

Митрополит объяснил, что значат обещания перед Богом - обеты - для верующего человека и почему их нельзя нарушать.

«Главные обеты Богу мы даём при совершении Таинства Крещения. Нарушение их уводит человека от спасительного пути. Те, кто автоматически давал обещания Всевышнему, а на самом деле не собирался их воплощать в жизнь, наносят своей душе непоправимый вред, смертельный, можно сказать. Незнание закона не освобождает человека от ответственности», - написал владыка Антоний.



По его словам, спасение - это не некая эфемерная величина или задание на пенсию, а кропотливый труд, который должен совершаться человеком на протяжении всей его жизни.



«Современный мир сегодня призывает к максимальному раскрепощению, к абсолютной свободе. То есть в первую очередь - свободе от нравственных устоев, на которых зиждется христианское учение», - продолжил митрополит.



И это самый большой обман, поскольку есть только одна подлинная свобода - свобода от греха, «и она даётся нам только Христом», поясняет он.

«Всё же остальное - жалкая лживая пародия на свободу, которая, наоборот, только ещё более порабощает человека тем или иным страстям и порокам», - подчеркнул владыка Антоний.



«Нельзя создать нормальную христианскую семью без целомудрия, смирения и послушания. Не может общество гармонично существовать, если оно основано на стяжательстве, лжи, зависти, воровстве, если в нём отсутствуют понятия сострадания, уважения, милосердия, взаимопомощи. Такое общество обречено на разрушение, если не сегодня, то в ближайшем будущем. Именно это Святая Церковь пытается донести всему человечеству», - написал он.



«Христианские ценности - наше единственное средство защиты от разрушения и деградации, это наши "ремни безопасности". Только защищаясь ими можно спастись в любой сложной ситуации», - подчеркнул архиерей.



Рассуждения о том, что проще не думать о невыполненных обетах, забыть о Христе (и так, мол, можно прожить) владыка Антоний сравнил с поведением страуса, который прячется от опасности, засунув голову в песок.

«Но опасность никуда от этого не девается, ситуация только усугубляется, если её не решать», - напомнил он.



«Не стоит быть страусом. Духовные законы существуют и исполняются, хотим мы этого или не хотим. Стоит вспомнить свои обещания Богу, пересмотреть своё отношение к своей душе и не забывать, что каждый день нас приближает к смерти. И только от нас зависит, станет наша смерть дверью в Вечность или вечным непроходимым тупиком», - заключил митрополит Антоний.