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В Садгоре (район Черновцов) настоятель прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Василий Стрежак установил крест в честь Торжества Православия и в память погибших воинов в АТО, Афганистане и Великой Отечественной войне. Памятный знак установлен за собственные средства священника и пожертвования благотворителей.

Фото: УПЦ

Семиметровый крест разместили на холмах под Садгирским лесом для напоминания о большой жертве Христовой и побуждения к молитве об усопших воинах, сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Работы по установке креста, который за больших размеров устанавливали и удерживали примерно 12 человек, велись три дня.

Осталось установить мемориальную доску и обложить мрамором основу креста. В ближайшее время состоится его освящение и молебен в память погибших воинов.
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