Высший антикоррупционный суд назначил бывшей замглавы правления «Приватбанка» Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога, сообщил Центр противодействия коррупции.

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.

По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из «Приватбанка» 8,2 млрд грн 2016 года. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения.

Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной задним числом подделала протокол Кредитного комитета банка.

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства «Привата» Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросом следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.

«Есть вероятность, что кто-то «сливал» топ-менеджерам «Приватбанка» эти данные», допустили в ЦПК.

Также у Шмальченко и Конопкиной были данные экспертизы, хотя этих данных не было еще даже у следователя. Поэтому не исключено, что на эксперта могли влиять.