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В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения около пгт Полесское на открытой территории возникло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселенных полуразрушенных зданий.

По данным ГосЧС, информация о пожаре поступила 2 апреля в 14:18.

По состоянию на 17:00 пожар 30 полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 га локализован.

К тушению привлечены 98 человек личного состава и 23 ед. техники, из них от ГосЧС 73 чел. и 14 ед. техники (в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8).

По состоянию на 20:00 в пгт Полесское наблюдается тление остатков зданий.
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