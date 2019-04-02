После разрыва евхаристического общения с Константинополем благодать Божия в его таинствах действовать не перестала: разрыв евхаристического общения в данном случае – это мера не мистическая, а дисциплинарная, но таинства Православной Церкви Украины безблагодатны.

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Об этом рассказал «Православию.Ru» архиепископ Боярский Феодосий (Снигирёв).

«Дисциплинарная мера в данном случае – это предупреждение всем верующим Русской Церкви и всего православного мира о том, что Фанаром нарушены каноны Православия, что открыто заявлена ересь Восточного папизма, и эту духовную инфекцию надо локализовать и излечить. А ещё разрыв евхаристического общения – это элементарная духовная защита для наших иерархов и клириков от совместного служения с людьми из ПЦУ, не имеющими священного сана. Ведь такое сослужение теперь в порядке вещей в Константинопольском Патриархате. Поэтому Константинополю пока лучше побыть на карантине», – пояснил владыка.

Однако, по его словам, «приступать в Константинопольском Патриархате к таинствам вопреки решению своей Церкви – это всё равно что ходить на службу к запрещённому священнику, который нарушает это запрещение. Правильно это? Совсем неправильно и духовно опасно как для себя, так и для такого священника. Совсем недавно наши паломники спросили одного известного афонского духовника, можно ли им в этот период причащаться на Афоне, ведь это каноническая территория Константинопольского Патриархата? Он ответил так: такое Причастие не принесет вам пользы, так как вы нарушите благословение, нарушите послушание вашей Святой Церкви».

«У церковных сообществ, заражающихся ересью и всё дальше уходящих от Истинной Христовой Церкви и её учения, хотя бы они внешне и сохраняли вид церковных структур, иссякает благодать в таинствах. <…> По мере удаления таких сообществ от Православия, от истинного церковного Предания, всё более иссякает благодать Святого Духа в их таинствах. Пока не оскудеет совсем. Там, где царствует гордость и ересь, в том числе ересь папизма, – там нет благодати, там она под бетонным спудом и действовать уже не может. Да не случится такого никогда с нашими братьями-фанариотами! Пока ещё не поздно всё исправить», – говорит иерарх.

По его мнению, «там, где царствует гордость и ересь, – там нет благодати, там она действовать уже не может», однако «такая экклезиологическая логика уместна, если только речь идет о сообществе с апостольским преемством, а не о таких структурах, как Киевский Патриархат – ПЦУ, например. Там изначально не было силы таинств, так как нет апостольского преемства».

Комментируя апостольское преемство ПЦУ, архиерей отметил, что все хиротонии этой структуры произошли от двух лишенных на тот момент сана бывших епископов – Филарета (Денисенко) и Иакова (Панчука): «В июне 1992 года за учинение раскола они были извержены из сана полномочным органом – Архиерейским Собором, решение которого впоследствии прошло рецепцию во всех Православных Церквях мира».

«Можно теперь этих епископов без сана легализовывать какими угодно Томосами и государственными законами, но благодати от этого не прибавится. Как в математике: какое число ни умножай на ноль, в результате всё равно будет ноль. Поэтому сейчас Поместные Православные Церкви одна за другой отказываются признавать священнослужителями этих граждан во главе с Епифанием. Никто из мировых иерархов, имеющих чистую совесть, не будет сослужить перед престолом Божиим со светскими людьми. Даже если при этом будет им идеологически сочувствовать. Тем более что вступать в евхаристическое общение с ПЦУ просто духовно опасно, ведь, согласно каноническим правилам, имеющий общение с отлученными сам подлежит отлучению», – подчеркнул владыка Феодосий.

Говоря о сослужении Патриарха Варфоломея с главой ПЦУ Епифанием, как не имеющим сана человеком, он отметил: «Не знаю, каково ему было на душе на той службе... Для иллюстрации этого абсурда я студентам Академии и семинарии предлагаю представить следующее. Если кому-то из них, из студентов, на ближайшей воскресной литургии я одолжу свое облачение, поставлю рядом с собой, и будем вместе «служить» – литургия совершится? Совершится, конечно, ведь совершает её архиерей. Станет ли от этого служения студент епископом? Нет, конечно, не станет. Каково же будет потом и мне, и ему отвечать за эту службу на Страшном Суде? Трудно будет отвечать. Вот это же самое было и в Стамбуле 6 января».