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Работники Юго-Западного Хмельницкого городского отдела полиции 25 марта вернули иконы, которые были ранее похищены из Свято-Покровского кафедрального собора, Свято-Рождество-Богородичного и Свято-Преображенского храмов Хмельницкого.

Фото: УПЦ

Управление Хмельницкой епархии УПЦ выразило благодарность городскому управлению и работникам Национальной полиции за добросовестный труд и поиск святынь. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии.

В течение марта вандалы ограбили 10 храмов Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви. По словам главы юридического отдела епархии протоиерея Михаила Варахобы, ища деньги, грабители срезали замки, выставляли окна, повреждали собственность и похищали святыни.
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