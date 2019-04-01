Из 264 священнослужителей Винницкой епархии Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины перешли 17 человек.
Фото: sobor.in.ua
Об этом рассказал в интервью «Вестям» архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.
«Из 264 священнослужителей Винницкой епархии в новую церковную структуру вместе с бывшим митрополитом Симеоном в новую структуру перешло 17. Это вместе с дьяконами, которые были в кафедральном соборе. Это небольшой процент – 7%. Также и людей. Большинство людей, истинно верующих, не переходило. Там, где священники переходили, некоторые люди перешли», – рассказал владыка.
По его словам, отобранные сторонниками ПЦУ у верующих УПЦ храмы зачастую стоят пустые: в них никто не молится.
«Мы говорим активистам: мы же не препятствуем вам молиться по вашему выбору. Хорошо, вы определились в селе, что вы хотите молиться в этой новой структуре. Берите, стройте храм. Мы даже в какой-то мере можем вам помочь», – сказал владыка.
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