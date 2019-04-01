Из 264 священнослужителей Винницкой епархии Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины перешли 17 человек.

Фото: sobor.in.ua

Об этом рассказал в интервью «Вестям» архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

«Из 264 священнослужителей Винницкой епархии в новую церковную структуру вместе с бывшим митрополитом Симеоном в новую структуру перешло 17. Это вместе с дьяконами, которые были в кафедральном соборе. Это небольшой процент – 7%. Также и людей. Большинство людей, истинно верующих, не переходило. Там, где священники переходили, некоторые люди перешли», – рассказал владыка.

По его словам, отобранные сторонниками ПЦУ у верующих УПЦ храмы зачастую стоят пустые: в них никто не молится.

«Мы говорим активистам: мы же не препятствуем вам молиться по вашему выбору. Хорошо, вы определились в селе, что вы хотите молиться в этой новой структуре. Берите, стройте храм. Мы даже в какой-то мере можем вам помочь», – сказал владыка.