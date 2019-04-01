Цены на бензин в сети АЗК WOG подорожали на 1 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Последние три месяца цены на топливо оставались на одном уровне, сообщает enkorr.

В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, А-95+ — до 31,99 грн/л. Цена на ДТ не подымалась и осталась на уровне 29,99 грн/л.

На 30 коп./л бензины подорожали в сетях SOCAR и Glusco. UPG, «Параллель», Mango и «Укргаздобыча» повысили цены на некоторые виды топлива на 20–33 коп./л.

Средние цены на бензины в Украине 1 апреля выросли на 16 коп./л.

Отметим, в пятницу, 29 марта, на 50 коп./л все бензины подорожали в сети ОККО: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, А-95+ — до 31,49 грн/л.

Напомним, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за этот период подешевело на 3 грн/л.