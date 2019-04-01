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Ежегодную православную выставку-ярмарку «Благовещенская», приуроченную к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, откроют 6 апреля в Киево-Печерской лавре.

Фото: "Фома в Украине"

Как сообщает «Фома в Украине», ярмарка продлится до 14 апреля.

Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции: иконы и богослужебная утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мёд, лечебные травяные чаи и многое другое.

Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры).

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный. 

Традиционно на территории Киево-Печерской лавры проводят шесть выставок-ярмарок в год: «Сретенская», «Благовещенская», «Вознесенская», «Медовый Спас», «Покровская», «Николаевская».
ForUm

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