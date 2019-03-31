В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован подкуп избирателей в пользу кандидат в президенты Юлии Тимошенко. Соответствующее видео было опубликовано на видеохостинге YouTube одним из участников инцидента, снимавшим его на скрытую камеру.

На видео видно, как группа неизвестных людей заходит в помещение, после чего им раздает указания голосовать за Юлию Тимошенко женщина-координатор.

«Так, голосуем за Юлию Тимошенко. Даю по 200 рублей сейчас, а после мероприятия – еще по 200. Ну только ребят, чтобы вы проголосовали», – говорит координатор.

После чего женщина раздает 500-гривневые купюры находящимся в помещении людям, со словами: «Там между собой поделите».

Судя по всему, события происходят в Киеве.

Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы президента страны. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 явка составила 44,79% избирателей. Лидером по количеству проголосовавших стала Запорожская область – 49,65%. Самая низкая явка зафиксирована в Закарпатской области (27,29%).