29 марта бывший Винницкий митрополит Симеон (Шостацкий) подал заявление в суд об отказе от своего иска к Украинской Православной Церкви по «восстановлению на работе».

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, представитель истца Шостацкого Владимира Ивановича подал в Винницкий городской суд Винницкой области подписанное им заявление об отказе от исковых требований в полном объеме обоих ответчиков: Киевской Митрополии и Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

Суд данное заявление удовлетворил. На сегодня отказ истца от иска принято а производство по данному делу закрыто.

Напомним, 28 декабря 2018 Шостацкий Владимир Иванович обратился к Украинской Православной Церкви и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию с исковым заявлением о восстановлении на работе. Бывший митрополит просил суд отменить указ Предстоятеля Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года, которым был уволен от управления Винницкой епархией УПЦ и запрещен в священнослужении.

.