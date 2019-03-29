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29 марта бывший Винницкий митрополит Симеон (Шостацкий) подал заявление в суд об отказе от своего иска к Украинской Православной Церкви по «восстановлению на работе». 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, представитель истца Шостацкого Владимира Ивановича подал в Винницкий городской суд Винницкой области подписанное им заявление об отказе от исковых требований в полном объеме обоих ответчиков: Киевской Митрополии и Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

Суд данное заявление удовлетворил. На сегодня отказ истца от иска принято а производство по данному делу закрыто.

Напомним, 28 декабря 2018 Шостацкий Владимир Иванович обратился к Украинской Православной Церкви и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию с исковым заявлением о восстановлении на работе. Бывший митрополит просил суд отменить указ Предстоятеля Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года, которым был уволен от управления Винницкой епархией УПЦ и запрещен в священнослужении.
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