Активисты новой церковной структуры Украины - Православной Церкви Украины - оказывают давление на верующих Украинской Православной Церкви, которые ставят свои подписи в протоколах собраний религиозных общин, свидетельствуя о своей верности УПЦ.

Фото: Свято-Благовещенский храм УПЦ, село Раков Лес Волынской области / УПЦ

Об этом рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на общем собрании благочинных трех епархий на Киевщине, сообщает Центр информации УПЦ.

«Если наши верующие показывают протокол с подписями прихожан, которые засвидетельствовали свою верность УПЦ, с теми людьми начинают затем "работать": кому-то угрожают, кому-то что-то предлагают, на кого-то находят компромат. На этих прихожан оказывается давление со стороны активистов, особенно в селах», - рассказал он.

По словам юриста, сторонники новой Церкви «хитрыми действиями выманивают Уставы и на их основании готовят документы на перерегистрацию».

«Скажем, наших людей просят «доказать», что в Уставе их религиозной организации нет приписки о Московском Патриархате и предоставить копию учредительного документа. Под таким или другим предлогом у них выманивают копии уставов, на основании которых затем осуществляют перерегистрацию о якобы «переходе» в ПЦУ », - говорит юрист.

Также в УПЦ рассказали о еще одном «коварном» способе перевода религиозных общин - со стороны местных властей.

«Обычно, когда священники начинают подавать документы в местные администрации, они сталкиваются якобы с доброжелательным отношением к нашей Церкви, а главы сельсоветов и местных администраций пытаются их убедить в своей поддержке. Однако, как показывает практика, за таким хорошим отношением стоит единственная цель - усыпить бдительность наших верующих, чтобы те не были наготове», - отметил Александр Бахов.

В то же время он обращает внимание на то, что юридический отдел УПЦ работает со всеми случаями нарушения законодательства при «переводе» религиозных общин.

«В любом случае мы фиксируем все факты нарушения закона, вызываем полицию, которая в течение 24 часов должна открыть производство. Если же правоохранительные органы этого не делают - мы подаем в суд», - отметил он.