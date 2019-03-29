Кабинет Министров разрешил водителям подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств бумажной или электронной копией договора.

Соответствующее постановление №258 от 27 марта обнародовано на правительственном портале.

«Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Решение принято для обеспечения контроля за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины», – говорится в сообщении.

Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, и внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств сведениям в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Отмечается, что постановление обеспечит повышение уровня безопасности дорожного движения и будет способствовать повышению уровня доверия к страховщикам.