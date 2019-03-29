В Буче, на Киевщине, сегодня неизвестные проникли в храм в честь святых апостолов Петра и Павла Украинской Православной Церкви, разбив окно, и украли пожертвования.
Фото: Фейсбук
Об этом сообщил настоятель храма архимандрит Аркадий (Демченко) на странице храма в Фейсбук.
«Сегодня ночью произошел очень неприятный инцидент: залезли воры в наш храм. Разбив окно, проникли внутрь. Полазили по Престолу и церковной лавке. Украли все серебро, вскрыли карнавки, украли все драгоценные пожертвования с нашей иконы Богородицы "Скоропослушницы".
Просим ваших молитв и о нас скорбящих и о злодеях бесчинствующих», - написал отец Аркадий.
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