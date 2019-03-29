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Священник Украинской Православной Церкви в суде оспаривает решение сельсовета Камень-Каширского района о разрешении опечатать храм. 27 февраля сельским советом Раково-Лиски было принято решение № 29/1 «О рассмотрении заявлений религиозных общин».

Фото: volynonline.com

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, решено было: «Предоставить сельскому голове разрешение на опечатывание Свято-Благовещенской церкви села Раков Лес и, территории церкви, в том числе вспомогательных помещений; создать комиссию в составе сельского головы, депутатов сельского совета, старосты Свято-Благовещенской церкви села Раков Лес, Войчик В., представителей ПЦУ и УПЦ села Раков Лес. До решения вопроса ключи от Свято-Благовещенского храма передать на хранение сельскому голове В. Нищику».

Настоятель храма УПЦ Р. Сижук обжаловал данное решение в Волынском окружном административном суде. Священник просил признать противоправным решение Раково-Лиского сельского совета от 27 февраля.

19 марта Волынский окружной административный суд вынес определение о принятии искового заявления к рассмотрению и открытию производства по административному делу.

Областная власть перерегистрировала устав общины УПЦ села Раков Лес в пользу новой организации ПЦУ, что также обжаловано в суде.
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