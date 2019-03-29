Соблюдение международного права - это путь к установлению мира и преодолению гибридных угроз, скрытых под приверженностью закону

Украина обеспокоена эскалацией палестино-израильского конфликта и угроз безопасности Израиля, однако в вопросе статуса Голанских высот придерживается резолюции Совета Безопасности ООН, говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном на сайте министерства.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета Безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, приняты соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967, № 465 от 1980, № 497 от 1981 года», - отмечает МИД.

Зачем Дональд Трамп снова всколыхнул весь мир

Напомним, что вопрос о принадлежности Голанских высот резко активизировалось после того как президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над этой территорией. Он сделал это во время пребывания с визитом в Вашингтоне израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, подчеркнув, что США должны были признать суверенитет Израиля над этим регионом еще «много президентских сроков назад».

«Сегодня агрессивные действия Ирана и террористических групп на юге Сирии, включая Хезбалу, продолжают превращать Голанские высоты в потенциальное место для нападения на Израиль - очень жестоких нападений», - заявил Трамп в присутствии главы израильского правительства, который как раз собирался вернуться домой, досрочно отменив мероприятия и встречи после ракетной атаки на Израиль из сектора Газа.

Далее по миру прокатилась волна реакции на это решение Трампа - и она была сплошь отрицательной. ООН, в частности, заявила, что не видит причин пересматривать ныне действующую резолюцию Совета Безопасности ООН с 1981 года, которая не признает Голанские высоты территорией под суверенитетом Израиля.

«Политика ООН в отношении Голанских высот нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась», - заявил официальный представитель главы Организации Стефан Дюжаррик, подчеркнув, что Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году, и позиция Генерального секретаря ООН в этом вопросе также остается неизменной.

Даже непримиримые враги, которые бьются за роль регионального лидера на Ближнем Востоке, выразили одинаковую позицию.

Турция объяснила решение Трампа попыткой повлиять на выборы в Израиле. «Подпись Трампа а самом деле подарок на выборы Нетаньяху, который сейчас находится в тяжелом положении перед выборами», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщает издание Milliyet. Министр также добавил, что «это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот», а своими действиями «США в очередной раз проигнорировали международное право».

Саудовская Аравия осудила решение США о признании Голанских высот территории Израиля, передает саудовское государственное информационное агентство SPA.

Президент Ирана Рухани сообщил премьер-министру Ирака Адель Абдул Махди, что страны региона должны объединиться для борьбы с решением Дональда Трампа признать Голанские высоты как часть Израиля. «Чрезмерные требования сионистского режима и неправильные решения Вашингтона требуют более тесного сотрудничества между странами региона»,- процитировал Роухани государственный телеканал IRIB.

Для Украины тут важное слово «аннексия»

Комментируя свою позицию, министерства иностранных дел были единодушны: территория Голанских высот является оккупированной, а аннексию нельзя признавать принципиально, иначе это грозило бы международному порядку.

«Голаны - территория, занятая Израилем с 1967 года. Франция не признает аннексию Израиля 1981 года», - сказали в ежедневном брифинге министерства, добавив, что резолюции Совета Безопасности ООН признали аннексию недействительной. «Признание суверенитета Израиля над Голан, оккупированной территорией, противоречит международному праву, в частности обязательства государств не признавать незаконную ситуацию», - заявило также министерство.

«Великобритания рассматривает Голанские высоты как территорию, занятую Израилем. Присоединение территорий силой запрещено международным правом, включая Устав ООН, - сказал в заявлении представитель британского МИД. - Мы не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируем менять свою позицию».

Голанские высоты являются сирийской территорией, оккупированной Израилем, заявила представитель немецкого правительства. «Правительство ФРГ отвергает односторонние шаги».

В заявлении канадского МИД подчеркнуто, что “силовая аннексия територии запрещена международным правом... Любое одностороннее провозглашение изменения границы противоречит принципам основанного на правилах международного порядка».

И хотя сравнения аннексии Крыма и Голанских высот чисто формальное, Украина, которая сейчас борется путем международной дипломатии за свою территориальную целостность, должна быть безупречной и с формальнойм стороной дела в частности - не говоря уж о поводах для информационных «вбросов».

«Тот, кто считает, что аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты, якобы, являются его территорией, вряд ли в будущем может осуждать присвоение Россией украинского полуострова Крым. Таким образом, нарушение международного права превращается, с одобрения мощного государства США, в общепризнанную норму», - пишет Райнер Зеллих, главный редактор арабской редакции DW.

США объясняют: если стоять на одном месте – проблема не решится

Решение администрации Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поможет решить израильско-палестинский конфликт, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Мы считаем, это увеличивает вероятность разрешения конфликта между Израилем и палестинцами», - заявил Помпео на слушаниях в Конгрессе... Это говорит с ясностью, которая устраняет любую неуверенность в том, как мы будем действовать», - добавил госсекретарь.

США говорят: пора вместо того, чтобы настаивать на вариантах, которые уже несколько десятилетий так и не принесли никакого решения, двинуться вперед. Господство Израиля над Голанскими высотами - это факт. И эта ситуация скоро не изменится, а может, и вообще не изменится никогда. Так почему же не признать эту реальность и не пойти по дороге взвешенного решения?

Голанские высоты и зона разграничения между Израилем и Сирией

Напомним, что нынешние конфликты на Ближнем Востоке были заложены еще сто лет назад, когда страны - победители Первой мировой войны разделили Османскую империю на новые государства. И то, как это было сделано, образцом справедливости, или хотя бы здравого смысла никак не назовешь. Так в Сирии оказались, например, «объединены» шииты и сунниты. Так остались вовсе без государственности курды. Так стали спорными Голанские высоты.

В 1920 году, в соотвествии с т.н. «Декларацией Бальфура», Лига Наций включила Голанские висоты в состав Британского мандата на Палестину, где, как отмечалось в тексте шестого пункта мандата, «поощрялось заселения евреями земель». Британский мандат должен был вступить в силу в сентябре 1923 года, однако Англия передала Голанские высоты Франции, и те стали впоследствии частью сирийского государства. На эту историю и ссылаются израильские юристы, когда говорят, что Голанские высоты не только не являются частью Сирии, но и никогда ею и не были - согласно тому же международному праву.

Для Израиля жизненно важны еще как минимум два аспекта дела: военный, потому что с этой высокой местности можно обстреливать половину его территории. Между 1948-м и 1967 годами, когда эта земля находилась под контролем Сирии, сирийцы именно так и делали, покрыв Голаны сетью артиллерийских позиций, они методично обстреливали еврейские поселения - ровно так, как это сейчас делают в Донбассе российские оккупанты. До 1967 года, когда Израиль отодвинул этот опасный рубеж, погибли 140 израильтян. Поэтому этот опыт израильтяне уже проходили и не захотят его повторить, тем более, что с тех пор и оружие стало мощнее.

Еще чрезвычайно важен для этого региона вопрос воды. Еще до Шестидневной войны между Сирией и Израилем продолжались столкновения из-за водных ресурсов. В июня 1964 года Сирия попыталась отвести воды реки Иордан, впадающей в израильское озеро Кинерет. В течение года произошли четыре крупных пограничных инцидента с участием даже танков и авиации. Наконец, в июле 1966 года израильская авиация уничтожила технику, занятую в отводе вод. Сейчас более трети питьевой воды Израиль черпает из источников, протекающих через Голанские высоты. По оценке правительства, переход Голан под сирийский контроль неизбежно приведет к водному голоду и экологической катастрофе. Поэтому понятно, что ссылки на ООН и резолюции не заставят Израиль поставить под реальную угрозу само свое существование.

Отметим, что и европейские страны, когда заявляют об отказе признать эту территорию израильской, напоминают, что проблему все же надо решать, но на других принципах: «Если национальные границы должны быть изменены, это должно быть сделано мирными средствами между всеми участниками», - говорится в заявлении немецкого МИД.

Об этом, собственно, и указанное заявление госсекретаря США.

Есть ли здесь «гибридные» опасности для Украины?

Нету. Если не играть с бесами в их игры. Искусственная параллель между Крымом и Голанскими высотами: «...там аннексия, здесь аннексия... Если там можно нарушать международное право, то и здесь можно» - никого не должна вводить в заблуждение.

Российский режим любит «зеркальные действия» - еще в 2008 году он оправдал агрессию против Грузии тем, что это ответ на провозглашение независимости Косово. Но чтобы не попасть вместе с имперцами в их «зазеркалье с альтернативной правдой», важно помнить, что отражение в зеркале не является реальностью, оно только отпечаток на стекле, в котором все наоборот. А в реальном мире, где право - это право, а не «альтернативное лево», критерием права является цель прекратить конфликт, а не создать его, получая выгоду от поддержки военной напряженности.

Украина как законопослушный член мирового сообщества признает как резолюции ООН, так и право на существование и безопасность независимого Государства Израиль.

Если неуклонно и осознанно придерживаться международно признанных законов, то между правом и реальностью не будет гибридных «новых реальностей», а мир в конце придет и на Ближний Восток, и на украинские оккупированные земли.