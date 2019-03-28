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Стоимость партии контрабандных сигарет, изъятых вчера на пункте пропуска в Черновицкой области, превышает 6 млн гривен, сообщает Госпогранслужба.

Сигареты пытались переправить в Румынию двумя фурами «Вольво», которые пересекали границу через пункт «Порубное» с разницей в несколько часов.

Не допустить контрабандную перевозку через границу сигарет удалось в результате получения оперативными сотрудниками Госпогранслужбы заблаговременной информации о возможной противоправной деятельности и срабатывания анализа рисков.

По документам водители автомобилей, наши соотечественники, везли уголь из твердолиственных пород древесины. Однако во время углубленного осмотра грузовиков, межведомственной группой среди грузов, с помощью металлических щупов, обнаружены сотни ящиков с табачными изделиями.

Всего в транспортные средства «упаковали» почти 161 тыс. пачек сигарет различных марок.

На данный момент сигареты изъяты, продолжается выяснение всех обстоятельств правонарушения.
ForUm

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