На территории Чернобыльской зоны будет построена еще одна наземная солнечная станция. Проект финансируется за средства правительства Испании, уплаченные в рамках сотрудничества с Украиной по Киотскому протоколу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минприроды.

26 марта украинско-испанская делегация осмотрела территорию, на которой будет построен новый объект возобновляемой энергетики.

Проект будущей солнечной станции был утвержден в конце 2018 года.

«Это продолжение реализации проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций, которые Украина получила от Испании, переуступив свои квоты на выбросы парниковых газов. Единственное условие использования этих средств – вложение их в проекты, которые обеспечивали бы сокращение выбросов парниковых газов и имели бы социальный эффект и способствовали развитию возобновляемой энергетики. Фотоелектростанции принадлежат именно к таким. Это в духе политики Минприроды по превращению Зоны отчуждения на территорию изменений и инноваций», - рассказала директор департамента по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя Министерства экологии и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук

Финансирование и сам проект солнечной станции в Зоне отчуждения был принят на заседании общего надзорного украинско-испанского комитета, который контролирует эффективность и целесообразность использования «киотских средств».

Решение о его создании было принято после того как Минприроды в 2016 году удалось возобновить сотрудничество с правительством Испании. Оно было «заморожено» почти 10 лет назад, с тех пор как Министерство сельского хозяйства, питания и окружающей среды Испании выкупило в Украине так называемые «единицы установленного количества выбросов парниковых газов» на 30 млн евро.

Напомним, в декабре 2016 года Минприроды и Государственное агентство управлению зоной отчуждения (ГАЗО) предложили бизнесу подавать заявки на отвод земельных участков под размещение объектов возобновляемой энергетики. В общем поступило более 60 заявок из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Беларуси, Украины.

В конце 2018 года в Припяти на территории Чернобыльской АЭС уже открыли другую солнечную электростанцию. Она находится на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, над 4-м атомным энергоблоком, который взорвался 26 апреля 1986. Годовая производительность электростанции составляет 1024 МВт * ч/год.