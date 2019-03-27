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В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери, 27 марта, митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе Измаила в сослужении представите лей епископата, наместника Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря архимандрита Алипия, а также многочисленного духовенства Одесской епархии. После богослужения митрополит Агафангел возглавил  многотысячный Крестный ход.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Верующие шли из Покровского собора по улицам Измаила к Поклонному Кресту, который 18 лет назад был привезен из Соловецкого монастыря, где он был освящен Патриархом Алексием II специально для установления этой святыни на территории  древнего Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря, расположенного на берегу Дуная, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Во время Крестного хода, протяженностью почти 4 километра и проходящего по городским улицам, тысячи верующих, духовенство и епископы во главе со своим архипастырем возносили усердные молитве о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила.

 

В монастыре был совершен праздничный молебен, а затем митрополит Агафангел обратился к тысячам верующих с архипастырским словом.
ForUm

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