Дочь священника Православной Церкви Украины угрожает мусульманским джихадом верующим Украинской Православной Церкви. После нашумевших признаний иерархов новосозданной ПЦУ о стремлении начать процесс присоединения к католичеству, верующие новой украинской религиозной организации пошли дальше в своих экуменистических мечтах.

Фото: скрин / Мирослава Шиман, Фейсбук

Мирослава Шиман - дочь священника Владислава Шимана, недавно перешедшего в юрисдикцию ПЦУ, угрожает православным христианам т. н. джихадом – священной войной мусульман против всех «кафиров» - представителей другой религии, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ со ссылкой на профиль девушки в соцсетях.

Девушка угрожает православным христианам, которых она называет «кафирами» (представителями другой религии), мусульманской «священной войной», и заявляет, что «вражеские элементы в стране должны быть ликвидированы».

В епархии осудили провокационные высказывания дочери священника ПЦУ: «Наша мирная многокультурная, многонациональная, многоконфессиональная Одесса всегда была эталоном мира и согласия между всеми представителями национальных меньшинств и религиозных сообществ, и мы не должны позволить провокаторам сеять рознь и ненависть между нами. О данном прецеденте извещены правоохранительные органы».