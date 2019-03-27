В течение последних месяцев относительно священников Украинской Православной Церкви открываются уголовные производства, их вызывают на допросы и проводят обыски в храмах и домах.

Фото: Священники Ровенской епархии на допросе в СБУ / rivne.church.ua

Об этом рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на пресс-конференции представителей УПЦ, которая состоялась 26 марта в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

По словам главного юриста УПЦ, за последние месяцы в Ровенской области были вызваны на допрос около 20 священников. Также подвергается уголовному преследованию священнослужитель Ровенской епархии УПЦ - протоиерей Виктор Земляной, которому недавно были вручены уведомления о подозрении по таким статьям, как «разжигание религиозной вражды» и «распространение литературы, содержащей культ насилия и жестокости».

«Уголовное производство, в рамках которого подвергается преследованиям отец Виктор Земляной - не единственное. В других областях также возбуждены уголовные производства по ст. 161 УК «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», также были проведены обыски в храмах, епархиальных управлениях, в жилье священнослужителей», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

В УПЦ не исключают, что давление на священников и верующих УПЦ может усиливаться.

«Учитывая те ситуации, которые возникают с захватами храмов, с призывами к разжиганию религиозной розни, которые остаются без внимания, мы склонны считать, что указанные действия могут предприниматься в отношении членов УПЦ. И можно ожидать обысков, давления, агрессивного реагирования со стороны как радикально настроенных элементов, так и со стороны правоохранительных органов», - отметил глава юротдела УПЦ.

По словам Александра Бахова, в УПЦ не пытаются удерживать религиозные общины, однако намерены защищать права верующих законным способом.

«Мы заверяем, что не пытаемся никого удержать, и не призываем, чтобы кто-то куда-то не переходил. Ведь каждая религиозная община определяет сама свою принадлежность, и об этом свидетельствует 43 религиозные общины, которые изменили свою подчиненность. Но есть религиозные общины, которые не желают менять подчинённость, они сообщают о своем решении местной власти, однако их не хотят слышать и пытаются силовым способом изменить подчиненность. В таком случае мы будем защищать их права всеми законными способами», - заверил протоиерей Александр Бахов.