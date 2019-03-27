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Выбирая, мы должны, прежде всего, обращать внимание не на обещания экономического процветания, на которые весьма щедры многие кандидаты, но думать о том, как тот или иной кандидат будет относиться к Церкви. Именно это должно стать главным критерием при выборе будущего главы государства, считает управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Фото: митрополит Антоний

Он объяснил, какое значение политика может играть в жизни верующего человека, сообщают «Вести».

«"Нет власти не от Бога", – говорит апостол Павел. И это очень важное свидетельство.

Любая власть ниспосылается Господом. При этом важно понимать, что есть власть, посланная Божьей милостью, а бывает власть, попущенная Господом для нашего вразумления. Выборы же в той или иной степени дают нам возможность сделать свой собственный личностный выбор», - сказал владыка. 

Митрополит Антоний сказал, почему важно учувствовать в выборах.

«Участие в выборах – это не только наш гражданский долг, а еще и огромная ответственность за свой выбор. Часто бывает так, что кандидаты многое обещают, но мало выполняют. И если голосовать без разбора, не думая, то после  довольно безответственно и инфантильно говорить: "Нас обманули, мы не за это голосовали", поскольку плоды собственного выбора все равно придется пожинать уже здесь и сейчас.

Господь не зря дал нам разум. Думая и анализируя, мы учимся отличать воздушные замки и обещанные золотые горы от того, что каждый конкретный кандидат сможет выполнить на самом деле.

Также важно не упускать из виду уже совершенные конкретные деяния того или иного кандидата. Воздавая "кесарю – кесарево", то есть выполняя свой гражданский долг, нужно помнить и о том, чтобы "воздать Богу Богово"», - объяснил он.

Митрополит Антоний рассказал, как лучше верующему провести день выборов.

«В день выборов следует в первую очередь посетить воскресную Литургию и, помолившись о вразумлении от Господа, отправиться на избирательные участки. Но самое главное – не полагаться целиком на политиков.

"Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его", – говорится в 145-м псалме. Все наши надежды, все упование мы должны возлагать только на Господа: "Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных", – сказано далее.

И это воистину золотые слова. Кто бы ни победил, наша основная надежда – Царь царствующих и Господь господствующих Иисус Христос», - подчеркнул он.
ForUm

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