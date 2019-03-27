В Церковно-археологическом кабинете Киевской духовной академии и семинарии 26 марта состоялось заседание Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание возглавил председатель Учебного комитета архиепископ Климент.

В заседании приняли участие ректоры и представители администраций всех духовных семинарий Украинской Православной Церкви, а также председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов и члены комиссии по признанию дипломов о высшем духовном образовании при Министерстве образования и науки Украины.

Участники заседания обсудили ряд вопросов по организации образовательного процесса.

В частности, представители комиссий при МОН Украины по государственному признании дипломов высших духовных учебных заведений сообщили о процессе работы этих комиссий и предоставили рекомендации для ускорения оформления необходимых документов.

В процессе работы заседания был согласован вопрос предоставления направлений на церковно-приходской послушание студентам, которые изменяют форму обучения.

Протоиерей Александр Бахов проинформировал представителей духовных учебных заведений о юридических аспектах функционирования высших духовных учебных заведений и ответил на поставленные вопросы.

Участники заседания Учебного комитета приняли решение о создании электронной базы студентов духовных учебных заведений и обсудили проекты образовательно-воспитательных мероприятий на текущий год.

Присутствующие имели возможность получить экземпляры новых учебников для духовных школ, которые рекомендуется использовать в учебном процессе.

Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы деятельности духовных школ УПЦ и обсудили основные направления работы Учебного комитета в дальнейшем.