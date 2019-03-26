Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против владельцев предприятия «Агромарс» (торговая марка «Гавриловские цыплята») бывшего депутата Верховной Рады Евгения Сигала (Партия регионов) и его жены, подозревавшихся в создании птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В июне 2018 года прокуратура сообщила им о подозрении в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды около Вышгорода Киевской области, что нанесло ущерб на сумму более 250 млн гривен.

Прокурор Генпрокуратуры 6 февраля текущего года вынес постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действия супругов Сигал состава уголовного правонарушения.

В подозрении экс-депутату и его жене было сказано, что нарушения должностными лицами ООО «Комплекс Агромарс» правил экологической безопасности, а именно, загрязнение земельных участков, расположенных в Вышгородском районе повлекло ущерб государству в сумме 19,6 млн гривен.

Кроме того, осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешений нанесло ущерб государству на сумму 36,7 млн гривен, а систематическое осуществление незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (подземных вод) привело к убыткам государства на сумму 197,5 млн гривен.

Супруги Сигал отметили, что все 3 преступления, инкриминируемые им, опровергнуты в судах.

По их словам, загрязнение земельных участков произошло из-за того, что 12 октября 2017 года неожиданно пропало электроснабжение их птицефабрики, что привело к отключению вентиляционной системы в бройлерной и, соответственно, к удушению и массовой гибели птиц.

Сотрудники «Агромарса» вывезли и захоронили отходы и тушки птиц в урочище «Каланча» в Вышгородском районе.

Сигал утверждали, что это была вынужденная и временная мера.

Более того, они предъявили прокуратуре решения административного суда об отмене наложенного на них штрафа за загрязнение земельных участков.

Также владельцы «Гавриловских цыплят» получили решения судов о незаконности предъявления им материальных претензий относительно использования подземных вод и загрязнения атмосферы.

Напомним, 8 июня 2018 года в Киевской области былми задержаны владельцы предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») Марина и Евгений Сигалы по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

9 июня Печерский районный суд арестовал их на 60 суток с правом залога. После чего подозреваемые вышли под залог.

Позже Апелляционный суд Киева снизил размер залога для Сигалов до 5 миллионов гривен для каждого с начальных 90 и 80 миллионов гривен соответственно.