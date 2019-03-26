Всего 43 общины Украинской Православной Церкви из более 12 тысяч общин добровольно перешли в новую Православную Церковь Украины, еще десятки «переходов» являются захватами храмов и церковного имущества УПЦ.

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом шла речь на пресс-конференции представителей УПЦ, которая состоялась 26 марта в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

Как рассказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), в большинстве случаев «переходы» происходят без соответствующих документов и законодательных решений, таким образом «узаконивается беззаконие».

С 2015 года УПЦ ведет международную правозащитную деятельность и информирует международную общественность о нарушении прав верующих, сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Как сообщил владыка, представители УПЦ участвуют в постоянных совещаниях при ОБСЕ, сессиях по правам человека в ООН, а также проводят встречи с представителями Европарламента.

«Международное сообщество хорошо знакомо с нарушением прав верующих. Как представители Церкви, мы доносим информацию, это наша обязанность, потому что нарушаются права миллионов верующих», - сказал епископ Виктор.

«В начале Великого поста наши священники начали получать уведомления от Министерства культуры, в которых сообщалось, что они обязаны изменить название на основании так называемой религиоведческой экспертизы. Минкультуры считает, что УПЦ подпадает под действие этого закона. Однако мы считаем, что нет никаких законных оснований для смены названия наших религиозных организаций, и подали иск на Минкультуры», - рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Юрист также отметил, что в последнее время участились случаи психологического давления на священников и верующих УПЦ, а также – случаи открытия уголовного производства за якобы «разжигание религиозной розни».

Также протоиерей Александр Бахов рассказал о стандартной схеме, по которой происходят «переходы» религиозных общин в новую Церковь.

«Большинство «переходов» происходит на западной Украине по стандартным схемам, в которых часто участвуют представители органов местного самоуправления. Согласно законодательству, изменить подчиненность может только религиозная община. Однако, подменяя понятия религиозной и территориальной общины, происходят такие псевдопереходы, после чего документы о якобы состоявшемся собрании религиозной общины передаются в администрацию», - рассказал отец Александр.

По информации УПЦ, больше всего захватов храмов происходит на Западной Украине – в Волынской, Ровенской, Черновицкой областях.

«Наши верующие не чувствуют защищенности от государства, - рассказывает глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский. - Представители власти предпочитают или не реагировать на наши заявления, или реагировать странным способом, присылая письма о том, что наши собрания прошли якобы с нарушением закона».

По словам волынского священника, при захватах храмов УПЦ активисты новой Церкви пользуются «самыми варварскими методами».

«Рейдеры не брезгуют никакими методами, используют пилы, болгарки, ломы, чтобы взламывать замки на дверях наших храмов. И все это происходит по молчаливому согласию полиции. Нам известны случаи, когда полиция даже защищала тех, кто взламывал на глазах замки на наших храмах», - рассказал он.

Информация о том, что 499 общин УПЦ якобы перешли в Православную Церковь Украины отображена на интерактивной карте на google.com, по состоянию на 26 марта. По данным УПЦ по состоянию на 26 марта захвачено 62 храма.

В отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) за 2018 год отмечалось, что в УПЦ 12092 религиозных общин.