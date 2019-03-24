У главы избирательного участка в Харьковской области исчезла печать, правоохранители устанавливают обстоятельства ее кражи. Как сообщили в областной полиции, секретарь избирательного участка в селе Раздолье заявила, что глава участка потеряла печать.
Следователь Первомайского отдела полиции внес сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ч. 357 УК Украины - похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение.
Максимальное наказание за преступление предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии, с целью недопущения нарушений во время выборов.
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