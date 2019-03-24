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Людмила Денисова направила в парламент ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня подала в Верховную Раду Украины ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год», - написала Денисова.

Она подчеркнула, что согласно статье 18 Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» омбудсмен подает в Верховную Раду доклад в течение первого квартала каждого года.

«Обратилась к главе парламента Андрею Парубию с просьбой включить в календарный план десятой сессии ВР рассмотрение моего доклада на пленарном заседании», - добавила Денисова.

Напомним,  в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в «терроризме». Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
ForUm

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